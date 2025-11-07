У Кременчуці розшукують 15-річного Артура Риженка

Не доїхав додому з Кременчука в Пузикове

7 листопада 15-річний Артур Риженко з села Пузикове не повернувся додому з Кременчука маршрутним автобусом «Кременчук — Сиротенки», який відправляється о 14.00. Про це повідомили у відділенні поліції №1 Кременчуцького райуправління.

За даними поліції, хлопець може перебувати в Кременчуці.

Прикмети: худорлявий, зріст близько 170 см, коротке русяве волосся.

Був одягнений: чорні джинси, білі кросівки з чорними вставками, сіра спортивна кофта з капюшоном, бордова куртка з чорними вставками.

Поліція просить усіх, хто бачив підлітка або знає щось про його місцеперебування, негайно телефонувати до відділення поліції №1: +38095 384 97 12, +38066 245 26 21, +38050 772 84 75 або на лінію 102.