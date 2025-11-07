На Полтавщині на зупинці знайшли мертвого чоловіка

Вранці 7 листопада у Лубнах на зупинці громадського транспорту перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Правоохоронці встановили особу померлого — це місцевий житель 1957 року народження. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — для перевірки всіх можливих версій події.

Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовують.

