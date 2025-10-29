Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Миргороді шукають жінку, чотирирічний син якої залишився без нагляду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 406

Хлопчика знайшли на території курорту — нині він під опікою лікарів і соціальних служб

28 жовтня близько 15.30 у Миргороді перехожі помітили малолітнього хлопчика без дорослих на території місцевого курорту. Вони одразу повідомили про це поліцію.

Як повідомила пресслужба поліції, правоохоронці встановили, що дитині чотири роки. Разом із матір’ю вони приїхали на Миргородщину з регіону, де тривають бойові дії, і тимчасово проживали в одному з гуртожитків неподалік.

Під час перевірки місця проживання жінки виявилося, що мати відсутня. Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів і соціальних працівників.

Поліція Миргородщини розшукує його матір — 34-річну Мороз Наталію Романівну.

Прикмети розшукуваної: зріст 167 см, повної статури, очі карі, волосся темно-русяве, на обличчі — веснянки. У що була вдягнена — невідомо.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять телефонувати за номерами (099) 657-63-03, (095) 38-89-943 або 102.

ПО ТЕМІ:

Що робити родичам, коли зникає людина: алгоритм дій для ефективного розшуку

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх