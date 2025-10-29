У Миргороді шукають жінку, чотирирічний син якої залишився без нагляду

Хлопчика знайшли на території курорту — нині він під опікою лікарів і соціальних служб

28 жовтня близько 15.30 у Миргороді перехожі помітили малолітнього хлопчика без дорослих на території місцевого курорту. Вони одразу повідомили про це поліцію.

Як повідомила пресслужба поліції, правоохоронці встановили, що дитині чотири роки. Разом із матір’ю вони приїхали на Миргородщину з регіону, де тривають бойові дії, і тимчасово проживали в одному з гуртожитків неподалік.

Під час перевірки місця проживання жінки виявилося, що мати відсутня. Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів і соціальних працівників.

Поліція Миргородщини розшукує його матір — 34-річну Мороз Наталію Романівну.

Прикмети розшукуваної: зріст 167 см, повної статури, очі карі, волосся темно-русяве, на обличчі — веснянки. У що була вдягнена — невідомо.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять телефонувати за номерами (099) 657-63-03, (095) 38-89-943 або 102.