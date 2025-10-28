У Миргородському районі вантажівка збила пішохода: постраждалого госпіталізували

Учора, 27 жовтня, близько 21.40 на трасі Київ — Харків поблизу села Широке Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, вантажівка ЗІЛ, за кермом якої перебував 34-річний кременчуківець, збила 73-річного чоловіка.
Потерпілого із травмами ушпиталили до лікарні. Нині ж слідчі з’ясовують усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, днями у Лубнах водій збив жінку з дитиною: обоє постраждалих потрапили до лікарні.
