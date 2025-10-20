Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві судять жінку за підозрою у шпигунстві на користь ДНР: суд дозволив її затримати

Сьогодні, 13:32

 

Жінка передавала російським бойовикам дані про українських військових під Ізюмом і Лиманом ще у 2014 році

У Полтаві суд розглядає справу жінки, яка у 2014 році шпигувала для російських бойовиків і передавала інформацію про українських війьсковослужбовців. Про це стало відомо із ухвали Подільського районного суду від 14 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що у 2014 році обвинувачена шпигувала за позиціями Збройних сил України під Ізюмом і Лиманом та передавала бойовикам ДНР інформацію про техніку, кількість бійців і озброєння.

Попередньо відомо, що жінку затримали восени 2014 року, однак уже в грудні її звільнили у межах обміну полоненими за Мінським протоколом. Після цього вона зникла — у 2015 році її оголосили в розшук. За даними СБУ, підозрювана зараз імовірно мешкає в російському Таганрозі.

Попри відкриту справу, жінка жодного разу не з’явилася на судові засідання.

Суд визнав, що обвинувачена свідомо переховується від слідства, та задовольнив клопотання прокурора і дозволив її затримати для доправлення до суду й обрання запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині судять двох чоловіків за шпигунство на користь Росії: вони знімали розташування Сил оборони та критичної інфраструктури.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ухвала суду шпигунство ДНР затримання
