У Полтаві охоронця школи підозрюють у розбещенні неповнолітньої

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 216

У Полтаві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо розбещення однієї з учениць місцевої школи. Про це повідомили у поліції Полтавщини 16 жовтня.

Заяву до поліції подав батько потерпілої. Він повідомив, що в одному з навчальних закладів міста охоронець вчинив непристойні дії стосовно його доньки.

За цим фактом слідчі Полтавського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 155 Кримінального кодексу України — вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Кременчуці під час судового розгляду справи про розбещення та сексуальну експлуатацію неповнолітніх місцевий фотограф разом зі співмешканкою намагалися вплинути на одну з потерпілих. Обом нещодавно повідомлено про нову підозру — у примушуванні потерпілої до відмови від давання показань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ст. 386 КК України).