На Полтавщині поліція затримала чоловіка за збут методону — порушене кримінальне провадження

У Лубенському районі поліцейські затримали місцевого мешканця, підозрюваного у збуті наркотиків. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Незаконну діяльність 36-річного мешканця Оржицької територіальної громади задокументували працівники відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Полтавщини. Наразі фігуранта судом взято під варту.
У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
