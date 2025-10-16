На Полтавщині поліція затримала чоловіка за збут методону — порушене кримінальне провадження

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 104

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Лубенському районі поліцейські затримали місцевого мешканця, підозрюваного у збуті наркотиків. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Незаконну діяльність 36-річного мешканця Оржицької територіальної громади задокументували працівники відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Полтавщини. Наразі фігуранта судом взято під варту.

— У ході проведення оперативних та слідчих заходів поліцейські встановили, що 36-річний мешканець одного з сіл Оржицької територіальної громади причетний до незаконного збуту наркотичних речовин. Попередньо слідчі встановили, що фігурант збував пігулки метадону місцевим жителям. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України… Йому вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Антон Супруненко.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



