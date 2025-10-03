У Полтаві встановили водія, який автомобілем зніс спортивний майданчик

Поліція встановила особу водія, який 30 вересня пошкодив спортивний майданчик у Полтаві. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Правопорушником виявився мешканець Полтавського району 2003 року народження. Після інциденту він залишив місце пригоди.
На чоловіка склали адмінпротоколи за:
Окрім цього, водій має відшкодувати збитки громаді. Транспортний засіб поліція вилучила.
Нагадаємо, у Кременчуці нетверезий водій Audi влетів в електроопору й «запаркувався» в квітник.
