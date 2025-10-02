На Кременчуччині розшукують зниклу безвісти 80-річну Віру Кучер

У Кременчуцькому районі розшукують зниклу безвісти 80-річну Віру Кучер, жительку селища Градизьк. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
Відомо, у вівторок, 30 вересня, близько 20.00 жінка пішла з дому і не повернулася. Про зникнення її рідні повідомили 1 жовтня.
Прикмети зниклої: худорлява тілобудова, сиве волосся середньої довжини, на правій щоці велика родима пляма. Може мати перев’язану бинтом кисть лівої руки. Має вади слуху та зору.
Була одягнена у шубу чорного кольору, спортивні штани синього кольору, ботинки (дутіки) чорного кольору.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Віри Кучер, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: +38 (095) 384-97-12, +38 (066) 245-26-21.
