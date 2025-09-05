У Кременчуці зник 41-річний Віталій Гаврилов — поліція просить допомоги в пошуках

Кременчуцькі поліціянти розшукують безвісти зниклого 41-річного Віталія Гаврилова. Наприкінці серпня він вийшов з дому на вулиці Володимира Великого і з того часу на зв’язок не виходив.
Прикмети:
На момент зникнення був одягнений у синю футболку, чорні шорти та білі кросівки. Мав із собою сірий рюкзак.
Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про можливе місцеперебування Віталія Гаврилова, повідомити за телефонами: 095-507-09-72 або 102.
