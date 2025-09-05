У Полтаві жінка травмувала руку в тістомісі — її визволяли рятувальники

4 вересня близько 6.00 у Полтаві, на вулиці Героїв Азову, жінка травмувала руку в тістомісі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання звільнили руку постраждалої з пристрою для замішування тіста. Після цього жінку передали медикам.
У порятунку брали участь четверо співробітників ДСНС, які працювали на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі САРМ-С.
Нагадаємо, 1 вересня на Полтавщині працівник підприємства впав із висоти та потрапив до лікарні.
