На Полтавщині рятувальники деблокували водія з авто після ДТП

Аварія сталася у селі Лютенські Будища
2 вересня близько 14.30 у селі Лютенські Будища Зіньківської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок аварії водій автомобіля опинився заблокованим у салоні. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого та передали медикам.
До робіт залучалося відділення 12-ї пожежно-рятувальної частини (3 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки).
Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.