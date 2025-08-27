На Полтавщині судили військовослужбовця ТЦК, який отримав як хабар ноутбук та носив при собі гранату

На Полтавщині судили військовослужбовця одного із районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки за хабар та незаконне поводження зі зброєю. Про це стало відомо із вироку Миргородського міськрайонного суду від 19 серпня.
У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений має звання головного сержанта, служить на посаді командира першого відділення охорони взводу охорони.
За даними слідства, у квітні 2025 року він запропонував військовозобов’язаному працівнику СТОВ «Воскобійники» за винагороду допомогти уникнути мобілізації. Спочатку йшлося про 2 тисячі доларів, пізніше — про два ноутбуки: один для себе, інший — для керівництва.
У травні під час передачі техніки вартістю майже 75 тисяч гривень його затримали правоохоронці. При обшуку автомобіля військового знайшли бойову гранату Ф-1 із запалом.
У суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що хотів полегшити службу та просив врахувати його участь у бойових діях. Він також перерахував як добровільний внесок 100 тисяч гривень на рахунок Міністерства оборони.
Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 60 тисяч гривень штрафу.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині винесли вирок працівниці одного із районних ТЦК, яку затримали на хабарі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.