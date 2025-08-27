На Полтавщині судили військовослужбовця ТЦК, який отримав як хабар ноутбук та носив при собі гранату

ГО "Захист держави"
Маленькі стяги — велика гордість: як Кременчук відзначив День Державного Прапора
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили військовослужбовця ТЦК, який отримав як хабар ноутбук та носив при собі гранату

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 139

 

Суд визнав його винним в отриманні неправомірної вигоди  та незаконному поводженні зі зброєю

На Полтавщині судили військовослужбовця одного із районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки за хабар та незаконне поводження зі зброєю. Про це стало відомо із вироку Миргородського міськрайонного суду від 19 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений має звання головного сержанта, служить на посаді командира першого відділення охорони взводу охорони.

За даними слідства, у квітні 2025 року він запропонував військовозобов’язаному працівнику СТОВ «Воскобійники» за винагороду допомогти уникнути мобілізації. Спочатку йшлося про 2 тисячі доларів, пізніше — про два ноутбуки: один для себе, інший — для керівництва.

У травні під час передачі техніки вартістю майже 75 тисяч гривень його затримали правоохоронці. При обшуку автомобіля військового знайшли бойову гранату Ф-1 із запалом.

У суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що хотів полегшити службу та просив врахувати його участь у бойових діях. Він також перерахував як добровільний внесок 100 тисяч гривень на рахунок Міністерства оборони.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 60 тисяч гривень штрафу. 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині винесли вирок працівниці одного із районних ТЦК, яку затримали на хабарі.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: суд вирок суду мобілізація хабар ТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх