У Полтаві розшукують 75-річну Надію Зибіну

Поліція Полтави встановлює місцезнаходження Зибіної Надії Іванівни, 75-річної мешканки міста, яка зникла в Київському районі.
Прикмети зниклої:
Була одягнена у фіолетову кофту, чорні гамаші та рожевий платок.
Якщо вам відоме місце перебування жінки або ви бачили її після зникнення, повідомте до поліції за телефонами:
