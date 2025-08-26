У Полтаві розшукують 75-річну Надію Зибіну

Жінка зникла в Київському районі міста. Поліція просить допомогти з пошуками

Поліція Полтави встановлює місцезнаходження Зибіної Надії Іванівни, 75-річної мешканки міста, яка зникла в Київському районі.

Прикмети зниклої:

на вигляд 70–75 років,

зріст близько 150 см,

повної статури.

Має середньої довжини каштанове фарбоване волосся.

Була одягнена у фіолетову кофту, чорні гамаші та рожевий платок.

Якщо вам відоме місце перебування жінки або ви бачили її після зникнення, повідомте до поліції за телефонами:

095-705-91-03 або 102.

