У селі на Кременчуччині померла 11-річна дівчинка — поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 355

Медики проводили реанімацію, але врятувати дитину не вдалося

21 серпня ввечері в одному із сіл Кременчуцького району померла дитина. Близько 23.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 11-річної дівчинки.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, медики прибули на виклик і намагалися врятувати дитину, однак реанімаційні заходи не дали результату. Дівчинка померла.

Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція відкрила розслідування.

Нагадаємо, що у Кременчуці судитимуть лікарку через смерть новонародженої дитини.