У селі на Кременчуччині померла 11-річна дівчинка — поліція з’ясовує обставини

21 серпня ввечері в одному із сіл Кременчуцького району померла дитина. Близько 23.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 11-річної дівчинки.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, медики прибули на виклик і намагалися врятувати дитину, однак реанімаційні заходи не дали результату. Дівчинка померла.
Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Поліція відкрила розслідування.
Нагадаємо, що у Кременчуці судитимуть лікарку через смерть новонародженої дитини.
