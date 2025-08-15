На Полтавщині поліцейські за годину розшукали зниклу 86-річну жінку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 249

У селі Мостовівщина Миргородського району зниклу 86-річну жінку поліцейські розшукали менш ніж за годину після отримання повідомлення. Про це інформує поліція Полтавщини.

Заяву про зникнення правоохоронці отримали 14 серпня близько 18.00. Родичі розповіли, що востаннє бачили жінку вдома близько 15.00.

До пошуків негайно залучили слідчо-оперативну групу та оперативників територіального підрозділу.

— Близько 19.00 зниклу жінку поліцейські побачили на узбіччі однієї з вулиць села та допомогли їй дістатися додому. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує, — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Поліція нагадує, що у випадках зникнення людей, особливо дітей та літніх людей, важливо одразу звертатися до правоохоронців, адже швидкий початок пошуків значно підвищує шанси на успішне повернення.