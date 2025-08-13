Олена Шуляк
ДБР скасувало понад 800 рішень про інвалідність у посадовців — серед них митники, податківці та прокурори

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 255

 

Правоохоронці перевіряли пішення МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів в усіх регіонах України

Правоохоронці Державного бюро розслідувань скасували понад 800 рішень про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Про це повідомили у пресслужбі відмоства.

Відомо, що перевірки охопили усі регіони України та десятки державних відомств. Вони проводилися у межах кримінального провадження та відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони. Перевіряла винесені рішення про призначення інвалідності міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли представники ДБР, Міністерства охорони здоров’я та інших правоохоронних органів.

За даними ДБР, члени робочої групи вже розглянули майже 2 тисячі справ, з яких понад 800 рішень визнані необґрунтованими і скасовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження.

 

Найбільше скасувань у таких відомствах:

  • Державна митна служба України — 244 рішення з 587 розглянутих;

  • Державна податкова служба України — 161 з 423;

  • Органи прокуратури — 162 зі 336;

  • Державна міграційна служба — 28 із 70;

  • Національна поліція України — 16 із 78.

 

У більшості випадків фіктивну інвалідність оформлювали для отримання пенсії або уникнення мобілізації.

ДБР вже викрило низку схем і передало до суду справи щодо посадовців МСЕК, прокурорів та керівників медзакладів, які сприяли незаконному оформленню документів. Перевірка триває та охоплює понад 70 держорганів по всій країні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у фокус журналістів потрапив список чоловіків із Полтавщини, які отримали інвалідність або були визнаними непридатними до військової служби з початку повномасштабного вторгнення РФ і до 1 лютого 2024 року. Серед переліку виявилися «тезки» депутатів Кременчуцької міської, Полтавської обласної рад, їх дітей, а також дітей суддів та бізнесменів.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ДБР інвалідність посадовці фіктивна довідка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх