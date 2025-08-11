Поліція розшукує зниклого 42-річного полтавця Олександра Каплауха

Чоловік у березні поїхав до Києва та зник
Працівники Полтавського районного управління поліції розшукують мешканця Київського району Полтави — Олександра Каплауха, 1983 року народження.
За даними правоохоронців, у березні чоловік поїхав до Києва та перестав виходити на зв’язок. Його місцезнаходження досі невідоме.
Прикмети зниклого: зріст 180 см, карі очі, темне волосся.
Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцезнаходження Олександра Каплауха, телефонувати за номерами: (0532) 51-77-55, 095-510-23-48 або 102.
