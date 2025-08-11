У Полтаві травмувався водій мопеда «Вікінг»

10 серпня близько 20.00 у Полтаві на вулиці Червоний шлях травмувався водій мопеда «Вікінг», повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 57-річний чоловік упав під час руху. Його госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Причини та обставини аварії з’ясовують.

