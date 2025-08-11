У Горішніх Плавнях горів металевий гараж

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

10 серпня в Горішніх Плавнях сталася пожежа у металевому гаражі на вулиці Конституції. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На виклик виїхали рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони загасили полум’я та не дали йому знищити будівлю. У результаті вогонь пошкодив речі вжитку. Постраждалих немає, причини займання з’ясовують.

Нагадаємо, що у квітні за добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів.