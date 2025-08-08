У Полтаві в ДТП на вулиці Вокзальній постраждала пасажирка легковика

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 231

У Полтаві 7 серпня близько 8.20 на вулиці Вокзальній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, Volkswagen Amarok під керуванням 44-річного водія зіткнувся зі Skoda Fabia, за кермом якої перебував 20-річний чоловік. Унаслідок аварії травмувалася 31-річна пасажирка Skoda. Жінку госпіталізували.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років із можливим позбавленням права керування транспортними засобами.

