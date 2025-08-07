У Полтаві посадовці привласнили понад 4 млн грн, які були виділені на облаштування поховань військових — СБУ

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 284

Загальна сума на облаштування сектору почесних поховань на Затуринському цвинтарі у Полтаві становила 12 мільйонів гривень

У Полтаві очільник комунального підприємства та підрядник привласнили понад 4 мільйони гривень, які були виділені на облаштування сектору почесних поховань для військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За попередніми даними, у 2023 році комунальне підприємство уклало договір із підрядником на 12 мільйонів гривень для облаштування сектору почесних поховань на Затуринському кладовищі у Полтавській громаді. Підрядник отримав усю суму, однак, за висновками експертизи, вартість матеріалів у звітах була завищена на понад 4 мільйони гривень.

Слідчі вже оголосили обом фігурантам підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — заволодіння майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та зловживання владою.

Наразі триває слідство. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозр іншим учасникам схеми.

Нагадаємо, нещодавно ексчиновника Полтавської облвійськадміністрації взяли під варту за підозрою в розкраданні 9 мільйонів гривень. Мова йде про переплату при закупівлі спорядження для військових.