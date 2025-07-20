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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судили диякона церкви, який відмовився від повістки ухилився від мобілізації

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 588

 

Обвинувачений повідомив, що не відмовляється від свого громадянського обов'язку, проте релігія забороняє йому брати до рук зрою

На Полтавщині судили диякона церкви Адвентистів Сьомого Дня, який відмовився від повістки та ухилився від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 16 липня.

У матеріалах справи зазначено, що 25 вересня 2024 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Того ж дня чоловікові вручили повістку для проходження військової служби, проте він, посидаючись на релігійні переконання, від бойової повістки відповився. Військовослужбовці склали стосовно цьог овідповідний акт та зафіксували усе на камеру.

Таким чином, дії чоловіка кваліфікували як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному не визнав і аргументував це тим, що Конституція України передбачає свободу віросповідання. Він розповів, що із дитинства є прихожанином церкви, прийняв хрещення і нині служить дияконом. Наміру ухилятися від мобілізації він не мав, проте релігія забороняє йому брати до рук зброю та працювати кожної суботи — цей день має бути присвячений Богу. Чоловік також запевнив, що звертався до центру комплектування з проханням заміними йому військову службу на альтернативну, проте в умовах воєнного стану такого не передбачено. 

Обвинувачений також розповів, що не може служити у військовій частині водієм або навіть кухарем, оскільки перед цим все одно потрібно пройти базову військову підготовку та скласти присягу — а для цього необхідно брати до рук зброю.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування покарання та призначив 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, торік на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили колишнього студента духовної семінарії, який заявляв, що є парафіянином церкви. Проте ніяких підтверджуючих документів цьому так і не надав.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: суд вирок суду ухилення від мобілізації релігія церква
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