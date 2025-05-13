Від отриманих травм чоловік загинув на місці
Сьогодні, 13 травня, близько 18.00 на Молодіжному у Кременчуці чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Інформація про це почала ширитися у місцевих соцмережах.
За попередніми даними, чоловікові 43 роки, випав він із вікна 7 поверху. На місце події прибули медики та правоохоронці, лікарі провели ряд необхідних реанімаційних заходів, проте врятувати людину не вдалося — від отриманих травм чоловік помер.
Нині правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Офіційної інформації від пресслужби поліції щодо події наразі немає.
Нагадаємо, у січні із вікна багатоповерхівки випав чоловік у Горішніх Плавнях: від отриманих травм він загинув.
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