У Кременчуці на Молодіжному чоловік випав з вінка багатоповерхівки — соцмережі

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 130

Сьогодні, 13 травня, близько 18.00 на Молодіжному у Кременчуці чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Інформація про це почала ширитися у місцевих соцмережах.

За попередніми даними, чоловікові 43 роки, випав він із вікна 7 поверху. На місце події прибули медики та правоохоронці, лікарі провели ряд необхідних реанімаційних заходів, проте врятувати людину не вдалося — від отриманих травм чоловік помер.

Нині правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Офіційної інформації від пресслужби поліції щодо події наразі немає.

Нагадаємо, у січні із вікна багатоповерхівки випав чоловік у Горішніх Плавнях: від отриманих травм він загинув.