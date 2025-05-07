Був здоровим та займався боксом: стали відомі подробиці смерті семикласника на уроці фізкультури в Пирятині

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Станіслав Коргун знепритомнів після бігу. Врятувати хлопця не вдалося. Поліція розслідує обставини смерті

У вівторок, 6 травня, в Пирятинському ліцеї №6 раптово помер 13-річний учень 7-Б класу Станіслав Коргун. Трагедія сталася під час уроку фізичної культури — хлопець знепритомнів після бігу і втратив свідомість просто на подвір’ї школи. Подробиці дізналися журналісти Суспільного.

Медики та вчителі боролися за життя дитини

Учителька фізкультури та шкільний медик надавали першу допомогу на місці — проводили штучну вентиляцію легень та масаж серця. За словами медика Олександра Воробея, серцева діяльність і дихання були відсутні, кардіограф зафіксував зупинку серця. Швидка прибула через 5 хвилин, але врятувати хлопця не вдалося.

Був спортсменом, мріяв і тренувався

Станіслав займався боксом, тричі на тиждень відвідував секцію. У лютому перехворів на ГРВІ, а торік влітку мав перелом гомілковостопного суглоба — через це мав підготовчу групу здоров’я. За словами класної керівниці Ірини Глобинець, хлопець був душею класу, щирим, талановитим, активним учнем і прикладом для однолітків.

Класна керівниця Станіслава Коргуна Ірина Глобинець. Суспільне Полтава

«Він був хлопчиком, в якого закохувались дівчата. Його поважали, до нього дослухалися», — розповіла класна керівниця.

Батько Станіслава — військовослужбовець, мама — активна учасниця шкільного життя, завжди підтримувала сина у спорті та навчанні.

Що відомо офіційно

Причину смерті мають встановити після судово-медичної експертизи. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок».

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу прокуратури встановлюють обставини трагедії», — повідомила речниця поліції Юлія Кваша.