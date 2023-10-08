У Полтаві під колеса фури потрапила жінка

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7 жовтня, близько 13:20, по вулиці Зіньківська в Полтаві сталася смертельна ДТП. Під колеса вантажівки потрапила жінка й згодом від травм померла. Як повідомили в поліції Полтавщини, вантажний автомобіль Renault Premium з напівпричепом під керуванням 40-річного водія наїхав на 71-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Після цього вантажівка зіткнулася із вантажівки з легковиком Opel Astra, яким керував 39-річний водій.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги доставлена до лікарняного закладу. На жаль, врятувати жінку не вдалося. Від отриманих травм вона померла», - йдеться в повідомленні поліції.

Нині відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.



