Кременчуківці чули серію вибухів

Сьогодні, 23:41

12 серпня, близько 23.35, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Ймовірно, працює протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині у південному напрямку. А також про ракету на Кременчука.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.