Кременчуківці чули серію вибухів

12 серпня, близько 23.35, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Ймовірно, працює протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині у південному напрямку. А також про ракету на Кременчука.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що 6 липня що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, пошкоджений ліцей №4, 16 будинків, двоє постраждалих.
