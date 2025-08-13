У ніч на 13 серпня Росія атакувала Полтавщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 — їх збили.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, також ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину.
За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряна оборона збила 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксоване влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
Очевидці у соцмережах повідомляють, що у різних мікрорайонах міста зафіксували падіння уламків під час атаки.
Нагадаємо, вчора ввечері у Кременчуцькому районі було чутно гул ракет та вибухи.
