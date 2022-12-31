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Топ новина, Кременчук

16 років еволюції кременчуцької ялинки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 79

 

Як мінялася новорічна красуня з 2007 року 

Кременчуцький ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 16 років змінилася новорічна красуня. 

2007 рік 

2009/2010 рік

2010/2011 рік

2011/2012 рік

2012/2013 рік

2013/2014 рік

2014/2015 рік

2015/2016 рік

2016/2017 рік

2017/2018 рік

2018/2019 рік

2019/2020 рік

2020/2021 рік

2021/2022 рік

 

2022/2023 рік

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ялинка Новий рік
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