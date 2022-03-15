Путін проти українського народу. День двадцятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом дев'ятнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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00.05 Прозріла: співробітниця Першого каналу зірвала ефір і закликала виходити на мітинги. Її затримали і доставили в ОВС «Останкіно». Щодо неї можуть скласти адмінпротокол за статтею про «дискредитацію використання російських військ».