МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав

Також запрацює Міграційна служба
Незважаючи на війну, МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Також, міністр повідомив, що 15 березня запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Більш того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.
Всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.