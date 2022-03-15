МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав

Сьогодні, 03:26 Переглядів: 207

Незважаючи на війну, МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

- Із сьогоднішнього дня відновлюється робота сервісних центрів МВС, де українці зможуть оновити своє посвідчення водія. Крім того, щоб допомогти фронту водіями будуть проходити іспити на категорію С, - сказав він.

Також, міністр повідомив, що 15 березня запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Більш того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.

Всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.