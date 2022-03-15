Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів 15 березня

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 133

Укрзалізниця ввела стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Укрзалізниця ввела стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуться щоденно, про них ми повідомлятимемо додатково.

У вівторок, 15 березня, потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом (даний розклад буде дійсний до 27 березня 2022):

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

8:00 – №705 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:07 – №743 Дарниця – Львів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по станції Одеса 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по станції Полтава 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по станції Харків 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по станції Вінниця 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

Рейси по станції Запоріжжя 15 березня 2022 (регулярні до 27.03)

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Дніпро на 15 березня (регулярні до 27.03)

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Графік додаткових євакуаційних потягів на 15 березня

Харків:

10:00 - №239/240 Харків - Львів;

13:00 - №913/914 Харків - Хелм;

16:00 - №247/248 Харків - Дрогобич.

Дніпро:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.





15 березня по станції Полтава-Південна курсуватимуть приміські поїзди за напрямками: