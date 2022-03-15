Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів 15 березня

Укрзалізниця ввела стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня
Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Укрзалізниця ввела стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуться щоденно, про них ми повідомлятимемо додатково.
У вівторок, 15 березня, потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом (даний розклад буде дійсний до 27 березня 2022):
- 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
- 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
- 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
- 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
- 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
- 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
- 5:40 – №142/141 Львів – Лиман
- 8:00 – №705 Дарниця – Львів
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львів
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львів
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
- 17:07 – №743 Дарниця – Львів
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
- 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
- 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Рейси по станції Одеса 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)
- 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель
- 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль
- 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів
- 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
Рейси по станції Полтава 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)
- 6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
- 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
- 6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
- 8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ
- 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
- 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
- 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький
Рейси по станції Харків 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)
- 3:46 – №114/113 Лиман – Львів
- 3:46 – №142/141 Лиман – Львів
- 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
- 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
- 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
- 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
- 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький
- 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
- 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
- 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
Рейси по станції Вінниця 15 березня 2022 (даний розклад дійсний до 27 березня 2022)
- 0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
- 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький
- 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман
- 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
Рейси по станції Запоріжжя 15 березня 2022 (регулярні до 27.03)
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Рейси по станції Дніпро на 15 березня (регулярні до 27.03)
- 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
- 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
- 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
- 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
- 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.
Графік додаткових євакуаційних потягів на 15 березня
Харків:
- 10:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 13:00 - №913/914 Харків - Хелм;
- 16:00 - №247/248 Харків - Дрогобич.
Дніпро:
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.
15 березня по станції Полтава-Південна курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
- Полтава – Крюків – Полтава
- Полтава – Огульці – Полтава
- Полтава – Лозова – Полтава
- Полтава – Кременчук – Полтав
- Полтава – Ромодан – Полтава
- Полтава – Кобеляки – Полтава