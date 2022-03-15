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Бізнес/Робота, Ділові новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

США вводять санкції щодо 11 фізосіб в оборонному секторі РФ – Держдеп

Сьогодні, 04:31 Переглядів: 40

Санкцій багато не буває

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії.

- Державний департамент продовжує накладати серйозні санкції на російських керівників оборонної галузі, - йдеться у повідомленні, розповсюдженому Держдепом.

Наголошується, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.

Серед тих, кого торкнуться санкції:

  • заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко; Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко;
  • голова Росгвардії Віктор Золотов;
  • голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв;
  • гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв.

Уточнюється, що все майно цих осіб, яке перебуває у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковане.

- Крім того, також блокується майно будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій, - повідомили в Держдепі США.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна санкції США
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