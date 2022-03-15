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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчук вночі годину просидів у сховищах, Пирятин побіг ховатися повторно

Сьогодні, 04:44 Переглядів: 48

Тривога також у ряді інших областей

Сьогодні вночі о 2.04 була оголошена повітряна тривога по всій Полтавській області. Вона тривала годину. А після відбію по області о 3.37 повітряна тривога оголошена в Пирятині на Полтавщині - до сховищ його мешканцям довелося йти повторно. 

Одночасно з Пирятином на Полтавщині тривога нині в низці інших областей та міст: Київ, Кропивницький, Чернігів, Десна, Остер, Ніжин, Черкаси, Сміла, Прилуки. Трохи згодом - Одеса, Умань, Вінничина, Житомир — повітряна тривога.

Про всяк випадок нагадуємо: не можна публікувати фото-відео бомбардувань та обстрілів у реальому часі та безпосередньо після них. Або вказувати точне місце, куди поцілив ворог. Не допомагаймо окупантам!

Чекаємо офіційої інформації про те, як пройшла ніч.

У Кременчуці рекорд перебування у сховищах був учора вночі - 6 годин. Вороги активізуються в темні години доби, це спосіб психологічного тиску на нас. Тримаймося, зберігаємо спокій - і все буде Україна!

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сирена тривога Путин против украинского народа
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