Важлива інформація для біженців: де можна отримати довідку про взяття на облік ВПО
Сьогодні, 05:11
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Уже скоро довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можна буде замовити через Портал Дія
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує: Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
- Якщо раніше довідку про взяття на облік можна було отримати лише в органах соціального захисту населення, то зараз є додаткові канали для звернення:
уповноважена особа громади;
ЦНАП;
подати заяву через Портал Дія (скоро з’явиться у застосунку).
При собі необхідно мати документи, які підтверджують вашу особу
Що дає статус ВПО:
- отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
- щомісячну адресну допомогу;
- отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;
- забезпечення ліками;
- гуманітарну та благодійну допомогу тощо.
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