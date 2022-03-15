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Важлива інформація для біженців: де можна отримати довідку про взяття на облік ВПО

Сьогодні, 05:11 Переглядів: 199

 

Уже скоро довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можна буде замовити через Портал Дія

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує: Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

  • Якщо раніше довідку про взяття на облік можна було отримати лише в органах соціального захисту населення, то зараз є додаткові канали для звернення:
    уповноважена особа громади;
    ЦНАП;
    подати заяву через Портал Дія (скоро з’явиться у застосунку).

При собі необхідно мати документи, які підтверджують вашу особу

Що дає статус ВПО:

  • отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
  • щомісячну адресну допомогу;
  • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;
  • забезпечення ліками;
  • гуманітарну та благодійну допомогу тощо.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: біженці ВПО війна Путин против украинского народа
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