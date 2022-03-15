Світовий банк оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів Україні

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 145

Світовий банк оголосив про виділення майже 200 мільйонів доларів США додаткового фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення. Про це повідомляється у прес-релізі організації.

Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 3 мільярдів доларів, який Група Світового банку раніше оголосила про підготовку для України протягом найближчих місяців. 350 мільйонів доларів з цієї суми вже було виплачено Україні.

Також зазначається, що в рамках зусиль з мобілізації Австрія внесла 10 млн. євро (11 млн доларів США - ЕП) до мультидонорського трастового фонду (MDTF), створеного Світовим банком для полегшення спрямування грантових ресурсів від донорів в Україну. Це збільшує поточну загальну суму MDTF до 145 мільйонів доларів.