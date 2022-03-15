Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська

Росіяни також викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова
Росіяни вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома.
В ОВА також повідомили, що в понеділок в окупованому Бердянську відбувся мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Озброєні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів.