Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 447

Росіяни вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

- За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про «тероризм», - йдеться в повідомленні.

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома.

В ОВА також повідомили, що в понеділок в окупованому Бердянську відбувся мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Озброєні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів.