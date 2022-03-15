Зеленський «скасував» податок для ФОПів І-ІІ груп

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Зеленський «скасував» податок для ФОПів І-ІІ груп. Про це стало відомо з його останнього відеозвернення.

Для малого бізнесу, а це 1-а і 2-а група ФОПів, вводиться Добровільна сплата єдиного податку. Тобто, якщо можете — сплачуйте, не можете — немає питань. Також скасовано усі перевірки для усіх бізнесів в Україні. Бізнес має працювати там, де це безпечно, щоб країна оживала.

Для іншого бізнесу скасовують ПДВ та Податок на прибуток. Замість цього вводиться ставка 2% від обороту та спрощений облік.