Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал Марченко

Сьогодні, 01:50 Переглядів: 0

Вони не знали, що їх тут чекає

Генерал ЗСУ Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаєва, в ефірі спільного телемарафону розповів про захист міста від ворога.