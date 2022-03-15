Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал Марченко

Вони не знали, що їх тут чекає
Генерал ЗСУ Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаєва, в ефірі спільного телемарафону розповів про захист міста від ворога.
- Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки і особового складу військових РФ. Завдяки нашим військовим наносимо невідворотні втрати противнику... Крім того, в нас є дуже позитивний момент, що у селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до Миколаєва, - розповів він.
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