Українська земля «засмоктала» танк російських окупантів

Сьогодні, 01:43 Переглядів: 0

«Друга армія у світі» - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом «що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі».

- Сухопутні війська ЗС України та Територіальна оборона ЗС України вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Міноборони росії за нові трофеї. Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, - повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.