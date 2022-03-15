Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч. Про це він заявив в ефірі «Настоящее время».
Найближчими днями, за його словами, ця кількість наблизиться до 350 тисяч. Ховають, хто де, когось – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією.
Останнє джерело води зупинилося кілька днів тому. Централізоване розвезення води стало неможливим через постійні обстріли і бомбардування. Їжа - був один працюючий магазин, де були більш-менш запаси, він був прицільно знищений позавчора.
Він додав, що вже 80% житлового фонду у місті непридатні для житла, з них щонайменше 80% неможливо буде відновити.
Біля Бердянська росіяни блокують близько 35 автобусів, дев'ять фур із їжею, водою, медикаментами для маріупольців.
За словами Андрющенко, на момент початку блокади у місті було близько 350 тисяч мешканців.