Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 67

Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч. Про це він заявив в ефірі «Настоящее время».

- Щодо загиблих мирних мешканців у нас є дані, які не відповідають дійсності, тому що вони отримані від поліції, погоджені з медустановами. Це мала жменька людей, про яких ми знаємо. На вчора це було 1800 з невеликим людей. Ще 4 дні тому ми говорили про "оптимістичний" сценарій – близько 10 тисяч жертв на сьогодні. Але зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв наближається до 20 тисяч.

Найближчими днями, за його словами, ця кількість наблизиться до 350 тисяч. Ховають, хто де, когось – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією.

Останнє джерело води зупинилося кілька днів тому. Централізоване розвезення води стало неможливим через постійні обстріли і бомбардування. Їжа - був один працюючий магазин, де були більш-менш запаси, він був прицільно знищений позавчора.

Він додав, що вже 80% житлового фонду у місті непридатні для житла, з них щонайменше 80% неможливо буде відновити.

Біля Бердянська росіяни блокують близько 35 автобусів, дев'ять фур із їжею, водою, медикаментами для маріупольців.

За словами Андрющенко, на момент початку блокади у місті було близько 350 тисяч мешканців.