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Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Мінцифри запустило сайт для переказу крипти на допомогу Україні

Сьогодні, 01:20 Переглядів: 63

 

Кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ

Мінцифри запустило сайт для переказу коштів на допомогу Україні у криптовалюті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

- Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine, - написав він.

Зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.

- Надсилайте донати тут donate.thedigital.gov.ua. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів, - зазначив міністр.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна біткоїн
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