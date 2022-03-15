Мінцифри запустило сайт для переказу крипти на допомогу Україні

Кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ
Мінцифри запустило сайт для переказу коштів на допомогу Україні у криптовалюті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
- Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine, - написав він.
Зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.
- Надсилайте донати тут donate.thedigital.gov.ua
. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів, - зазначив міністр.
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