Мінцифри запустило сайт для переказу крипти на допомогу Україні

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Кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ

Мінцифри запустило сайт для переказу коштів на допомогу Україні у криптовалюті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

- Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine, - написав він.

Зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.