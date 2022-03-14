Президент Зеленський нагородив за відвагу кременчужанина Сергія Березу

Cержанта з Кременчука Сергія Березу посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні». Відповідний указ №131/2022 «Про відзначення державними нагородами України» підписав президент Володимир Зеленський.
Нагороду присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».
Президент України Володимир Зеленський відзначив також державними нагородами українських військовослужбовців, 26 із них посмертно.