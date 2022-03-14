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Кременчук, Путін проти українського народу

Президент Зеленський нагородив за відвагу кременчужанина Сергія Березу

Вчора, 23:45 Переглядів: 144

 

Вічна пам'ять Герою!

Cержанта з Кременчука Сергія Березу посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні». Відповідний указ №131/2022 «Про відзначення державними нагородами України» підписав президент Володимир Зеленський.

Кременчук на колінах провів в останню путь військового Сергія Березу

Нагороду присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Президент України Володимир Зеленський відзначив також державними нагородами українських військовослужбовців, 26 із них посмертно.

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света війна нагорода
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