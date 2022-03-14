Президент Зеленський нагородив за відвагу кременчужанина Сергія Березу

Вчора, 23:45 Переглядів: 144

Президент України Володимир Зеленський відзначив також державними нагородами українських військовослужбовців, 26 із них посмертно.

Нагороду присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

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