Прозріла: співробітниця Першого каналу зірвала ефір і закликала виходити на мітинги

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Жінка розкаялася в тому, що займалася пропагандою

Співробітниця пропагандистського Першого каналу в прямому ефірі виступила проти війни в Україні.

Журналістка вийшла в ефір програми «Час».

У той момент, коли ведуча читала підводку до сюжету, жінка увійшла в кадр зі словами «Зупиніть війну! Ні війні!». В руках у неї був плакат «NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war».

Ефір зірвала Марина Овсяннікова - один з редакторів Першого каналу. Незадовго до цього вона записала відеозвернення, в якому заявила, що Росія повинна негайно зупинити «братовбивчу війну».

Глава правозахисної групи «Агора» Павло Чиков повідомив, що Овсяннікову затримали і доставили в ОВС «Останкіно». Щодо неї можуть скласти адмінпротокол за статтею про «дискредитацію використання російських військ».