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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Безпілотники окупантів уже на території країн НАТО

Сьогодні, 00:15 Переглядів: 0

Наш винищувач збив рашистську крилату ракету

14 березня протиповітряна оборона відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.

Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – Су-24м та Су-25.

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост».

Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.

Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу «Орлан-10», що є на озброєнні збройних сил росії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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