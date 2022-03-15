Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа

Сьогодні, 00:30 Переглядів: 310

Ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами «Іскандер»

Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. Про це повідомило Суспільне Харків.

Джерело у ДСНС підтвердило Суспільному інформацію про пожежу. Вогонь спалахнув близько 23.30.

Рятувальники вже виїхали, інформації про площу займання, руйнування або поранених поки немає.

При цьому Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА повідомив, що ЗС України не пускають ворога до міста та здійснюють контрнаступальні операції по області. Окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

Сьогодні ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами «Іскандер». За інформаціє Штабу оборони, атакував із території росії.