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Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Путін проти українського народу. День вісімнадцятий

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 214

 

Віримо в перемогу!

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сімнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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