Путін проти українського народу. День вісімнадцятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сімнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 У Міністерстві оборони України повідомили про невдалі спроби кібератаки з боку Міноборони Росії. На службові поштові адреси українського Міноборони були розіслані фішингові листи, спрямовані на отримання доступу до службового листування працівників оборонного відомства.



00.18 Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва орди у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої «спеціальної воєнної операції».

00.27 На Чернігівщині ЗСУ звільнили два населені пункти та захопили купу техніки ворога. Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.



00.40 Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами з ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Цей боєприпас заборонено використовувати міжнародними конвенціями.

00.41 10 тисяч людей виїхали зеленим коридором із Сумщини в суботу. Полтавщина цього разу приймає більше 90 евакуаційних автобусів.



1.00 Компанія Ferrexpo надала корпоративну нерухомість – готель, бази відпочинку, гуртожиток та дитячий табір для розміщення 1335 осіб з інших регіонів країни, які шукають притулку від війни.



1.32 Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

1.44 ЗМІ повідомляють про вибухи біля консульства США в Іраку. Попередньо, балістичні ракети були випущені з території Ірану. Союзник Ірану - Росія і, є ймовірність, що це вона підштовхнула Іран до протистояння зі США, адже тоді США можуть переключитися з українського питання на східний кейс.

2.00 Шотландська модна компанія випустила новий тартан, назвавши його «Україна назавжди», як символ «союзу та непокори».



2.35 Укрзалізниця оприлюднила графік поїздів на 13 березня.



3.00 Внаслідок повномасштабного військово вторгнення росії на територію України, мешканці деяких міст Україні змушені дні та ночі проводити у сховищах, аби вберегти себе та своїх рідних від обстрілів. Як вберегтися від переохолодження.



3.33 Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.



4.00 Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.



4.30 Понад 3000 тварин заблоковані окупантами у притулку на Київщині. Притулок просить про створення гуманітарного коридору.

