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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Понад 3000 тварин заблоковані окупантами у притулку на Київщині

Сьогодні, 04:30 Переглядів: 119

 

Запасів для тварин вистачить до 15 березня

Притулок для тварин «Сіріус», що розташований на Київщині, просить про створення гуманітарного коридору, щоб крім людей врятувати ще понад три тисячі тваин. Про це Суспільному повідомила заступниця директора притулку Ірина Лозова.

- 17 днів у блокаді російськими окупантами. Стільки часу неможливо привезти їжу та ліки для людей і тварин. Усі мешканці Димерської ОТГ, 3165 собак та 218 котів нашого притулку стали заручниками війни. Притулок та вся громада на межі гуманітарної катастрофи, - сказала вона.

За її словами, запасів для тварин вистачить до 15 березня, бензину для генератора немає.

- Ми хочемо евакуювати тварин, привезти їжу та ліки. Ми не хочемо наражати їх на небезпеку, — відзначила Лозова.

Вона також розповіла, що наразі притулок шукає організації, які допоможуть евакуювати тварин закордон після створення коридору.

Лозова повідомила, що притулком були надіслані листи до міжнародних зоозахисних організацій, до ЗМІ Європи та США, а також були відправлені звернення до найбільших зоозахисних організації Росії та Білорус

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Автор: Руслана Горгола
Теги: приют для животных війна
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