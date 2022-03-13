Понад 3000 тварин заблоковані окупантами у притулку на Київщині

Притулок для тварин «Сіріус», що розташований на Київщині, просить про створення гуманітарного коридору, щоб крім людей врятувати ще понад три тисячі тваин. Про це Суспільному повідомила заступниця директора притулку Ірина Лозова.
За її словами, запасів для тварин вистачить до 15 березня, бензину для генератора немає.
Вона також розповіла, що наразі притулок шукає організації, які допоможуть евакуювати тварин закордон після створення коридору.
Лозова повідомила, що притулком були надіслані листи до міжнародних зоозахисних організацій, до ЗМІ Європи та США, а також були відправлені звернення до найбільших зоозахисних організації Росії та Білорус