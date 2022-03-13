В Україні з'явився сайт для окупантів, які хочуть здатися в полон

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Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових-загарбників, котрі не бажають воювати проти України.

Онлайн-ресурс Defenseua допоможе військовим росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ.

Також розроблений вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Окремий розділ сайту «твоя кібербезпека» стане у пригоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.