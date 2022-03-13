Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Чехія не гумова: українців вже немає куди селити

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 706

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей

Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.

Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла, що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.

- Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями, - зазначила вона.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка. 

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей. 

До Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: біженці Чехія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх