Чехія не гумова: українців вже немає куди селити

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей
Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.
Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла, що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.
За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.
Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей.
До Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж.