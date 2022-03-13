Чехія не гумова: українців вже немає куди селити

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 706

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей

Чехія просить активувати механізм цивільного захисту ЄС та допомогти країні з поселенням тисяч людей, що виїхали з України через війну.

Речниця рятувальної служби Павла Якубкова розповіла , що держава майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців.

- Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями, - зазначила вона.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, що важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Чехія сподівається отримати ще 25, що дасть змогу поселити 2000 людей.

До Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж.